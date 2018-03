6.000 Fans werden am 24. und 25. März im Hallmann Dome erwartet, wenn Österreichs Gaming-Szene ihr Mega-Event feiert – unter anderem mit Live-Turnieren in Counter Strike und League of Legends.

Freier Eintritt. Der Eintritt zum ESF 2018 ist frei. Premium-Tickets kosten 29 Euro, Goodie-Bag und Drink sind inkludiert. ­Gamer können ab 49 Euro mit dabei sein. Alle Infos auf esports-festival.com.

Gewinnspiel. Mit ÖSTERREICH kann man seinen Besuch aber „vergolden“ und das Gaming-High­light als VIP genießen. 10 x 2 Karten werden verlost – einfach auf oe24.at mitspielen, Daumen drücken und ein Mega-Wochenende erleben.